Шакил О’Нил: «Любимые игроки моих детей? Кобе, Леброн»
Прославленный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил признался, что не является любимым игроков ни для одного из шести своих детей.
«Нет, им все равно. Это так мило. Я спрашиваю, кто их любимые игроки. Они отвечают: «Кобе, Леброн», – заявил Шак.
О’Нил был признан MVP НБА (2000), 4 раза становился чемпионом НБА, 15 раз принимал участие в Матче всех звезд.
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