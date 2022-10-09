Шакил О’Нил: «У Леброна нет «инстинкта убийцы»? Он бы не набрал 38 000 очков»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил прокомментировал мнение о том, что форвард «Лейкерс» не так опасен на площадке, как или .

«Если бы у него не было «инстинкта убийцы», он бы не набрал 38 000 очков» – заявил О’Нил.

37-летний Джеймс (37 062) отстает от Абдул-Джаббара (38 387) на 1 326 очков.

Для выхода на 1-е место по очкам Джеймсу в новом сезоне надо набирать по 16,5 очка в среднем за игру, если он проведет 80 матчей, или 22 очка, если выйдет в 60 встречах регулярки.

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