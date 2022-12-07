Дарвин Хэм: «У Дэвиса была температура выше 38,3»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал уход центрового с площадки во время первой четверти матча против (102:116) из-за симптомов гриппа.

«В течение дня ему становилось хуже. Температура была выше 38,3. Энтони хотел попытаться сыграть, но почувствовал слабость. Он истощен и обезвожен.

Безусловно, это огромная потеря, учитывая то, как он играет в последнее время», – сказал Хэм.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна