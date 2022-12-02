«Милан» опроверг информацию о возможном подписании Факундо Кампаццо

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«Милан» опроверг сообщение о возможном подписании контракта с аргентинским разыгрывающим Факундо Кампаццо (31 год, 178 см).

«Милану» известно о статусе Кампаццо, и клуб не заинтересован в его подписании», – передает ответ итальянского клуба инсайдер Донатас Урбонас.

Ранее BasketNews сообщил, что Кампаццо близок к подписании трехлетнего контракта с «Миланом». Мадридский «Реал» имеет право повторить любое предложение, которое аргентинский защитник получит в Европе.

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