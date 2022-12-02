Евролига. «Црвена Звезда» – «Виртус», «Фенербахче» встретится с «Реалом» и другие матчи
Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.
Сербская «Црвена Звезда» примет итальянский «Виртус», лидирующий в турнире «Фенербахче» в Стамбуле встретится с мадридским «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 2 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Барселона Испания – 8-3, Монако Франция – 8-3, Реал Испания – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 5-5, Валенсия – 5-6, Виртус Италия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Панатинаикос Греция – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Бавария Германия – 3-7, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Альба Германия – 3-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола
Комментарии