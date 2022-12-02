Евролига. «Црвена Звезда» – «Виртус», «Фенербахче» встретится с «Реалом» и другие матчи

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет итальянский «Виртус», лидирующий в турнире «Фенербахче» в Стамбуле встретится с мадридским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Барселона Испания – 8-3, Монако Франция – 8-3, Реал Испания – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-4, – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 5-5, Валенсия – 5-6, Виртус Италия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Панатинаикос Греция – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Бавария Германия – 3-7, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Альба Германия – 3-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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