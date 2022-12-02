Евролига. «Црвена Звезда» – «Виртус», «Фенербахче» встретится с «Реалом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Панатинаикос Црвена Звезда MTS Реал Виртус Бавария Баскетбол

Сегодня в рамках 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» примет итальянский «Виртус», лидирующий в турнире «Фенербахче» в Стамбуле встретится с мадридским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Виртус Италия
Дата проведения
2 декабря, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  Реал Испания
Дата проведения
2 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
2 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
2 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-1, Барселона Испания – 8-3, Монако Франция – 8-3, Реал Испания – 7-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 5-5, Валенсия – 5-6, Виртус Италия – 4-6, Црвена Звезда Сербия – 4-6, Панатинаикос Греция – 4-6, Партизан Сербия – 4-7, Бавария Германия – 3-7, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Альба Германия – 3-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Ты живешь в дне сурка: каждый день – тренировка». Анастасия Ушкалова – о совмещении баскетбола и пляжного футбола

Счастлив ли Владимир Родионов? Колонка Павла Гооге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные