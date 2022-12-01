Евролига запретила «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков

За день до матча «Црвены Звезды» с «Виртусом» объявила, что временно запрещает сербскому клубу регистрировать новых игроков и тренеров.

Согласно официальному заявлению лиги, «Црвена Звезда» находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.

14 ноября Душко Иванович сменил Владимира Йовановича на посту главного тренера . С тех пор команда не проигрывает как в Евролиге, так и в Адриатической лиге.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство