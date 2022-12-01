Евролига запретила «Црвене Звезде» регистрировать новых игроков
За день до матча «Црвены Звезды» с «Виртусом» Евролига объявила, что временно запрещает сербскому клубу регистрировать новых игроков и тренеров.
Согласно официальному заявлению лиги, «Црвена Звезда» находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.
14 ноября Душко Иванович сменил Владимира Йовановича на посту главного тренера «Црвены Звезды». С тех пор команда не проигрывает как в Евролиге, так и в Адриатической лиге.
Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство
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