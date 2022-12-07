Леброн Джеймс во время попытки забить сверху ударил Джарретта Аллена локтем в лицо

Звездный форвард «Лейкерс» во время первой четверти матча против в быстром отрыве попытался забить сверху левой рукой через центрового соперника , но ударил в дужку.

В прыжке Джеймс нанес Аллену сильный удар правым локтем в лицо.

Аллен рухнул на паркет, схватившись за лицо, но арбитры оставили эпизод без внимания.

Матч закончился победой «Кавальерс» со счетом 116:102. Джеймс набрал 21 очко, сделал 17 подборов и 4 передачи.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна