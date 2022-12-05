Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис играет как MVP этой лиги»

Лидер после победы над «Уизардс» (130:119) оценил игру форварда Энтони Дэвиса.

На счету Дэвиса в воскресенье 55 очков и 17 подборов.

просто невероятен. На обеих половинах площадки.

Он играет как MVP этой лиги. Чистое доминирование», – заявил Джеймс.

В 20 матчах сезона Дэвис набирает 28,6 очка, 12,8 подбора, 2,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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