Леброн Джеймс: «Энтони Дэвис играет как MVP этой лиги»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Уизардс» (130:119) оценил игру форварда Энтони Дэвиса.
На счету Дэвиса в воскресенье 55 очков и 17 подборов.
«Энтони Дэвис просто невероятен. На обеих половинах площадки.
Он играет как MVP этой лиги. Чистое доминирование», – заявил Джеймс.
В 20 матчах сезона Дэвис набирает 28,6 очка, 12,8 подбора, 2,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.
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