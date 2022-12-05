Донован Митчелл – о матче против «Никс»: «Чертовски рад, что сейчас нахожусь в «Кавальерс»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, комментируя матч против (81:92), признался, что рад, что минувшим летом его обменяли именно в «Кавальерс», а не в «Никс».

«Что сделано, то сделано, и я чертовски рад, что сейчас нахожусь в этой команде.

Было принято такое решение, и я думаю, что никогда не был так счастлив, как сейчас. Я всегда буду мотивирован вернуться и хорошо сыграть в своем родном городе, но это можно сказать о ком угодно.

Но то, что произошло этим летом, осталось в прошлом. Это случилось, и я рад, что сейчас в «Кавальерс», – сказал Митчелл.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго