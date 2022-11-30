Василий Карасев: «Никакой конкуренции между русскими тренерами нет»

Теги Василий Карасев Сергей Базаревич Евгений Пашутин Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал разговоры о соперничестве российских тренеров между собой.

«У нас всего три российских тренера! Никакой конкуренции между мной, Сергеем Базаревичем и Евгением Пашутиным быть не должно.

Наоборот, мы вместе должны конкурировать с иностранными специалистами, хорошо делать свою работу и результатами показывать свою состоятельность, чтобы российских специалистов в Единой лиге ВТБ становилось больше», – сказал Карасев в очередном выпуске тележурнала «Вид Сверху».

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