Василий Карасев: «Есть вопросы к баскетболистам, которые должны были организовать атаку МБА»

Главный тренер МБА Василий Карасев остался недоволен атакующими действиями команды в матче лиги ВТБ против (72:68).

«Хочу поздравить «Автодор». Он сегодня действительно бился и показал хороший баскетбол. У нас не было никакой организации игры в нападении. Где-то – по понятным причинам, где-то у меня есть вопросы к баскетболистам, которые должны были организовать нашу атаку.

Вследствие полной неразберихи в нападении пропустили довольно много легких мячей, особенно в третьей четверти – целых пять трехочковых. В конце у нас была агония, когда мы то догоняли, то вновь отпускали соперника. Большие вопросы, многое надо перестраивать. Если лучшим у нас сегодня был Егор Покинко, то сложно о чем-то говорить», – заявил Карасев.

МБА проиграла третью четверть со счетом 11:29. 20-летний Покинко провел второй матч за основную команду в нынешнем сезоне. Он набрал 8 очков, 3 передачи и 2 подбора за 17,5 минуты на площадке.

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