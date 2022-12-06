Тайус Джонс – о 28 очках и 10 передачах с «Хит»: «Считаю себя игроком уровня стартовой пятерки»

Теги Мемфис Майами НБА Тайус Джонс Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Джон Кончар Десмонд Бэйн Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Тайус Джонс заменил травмированного Джа Морэнта в стартовой пятерке на матч против «Майами» (101:93).

Джонс набрал рекордные для себя 28 очков, а также 5 подборов и 10 передач.

«Я вижу себя как игрока уровня стартовой пятерки в этой лиге. Считаю себя игроком уровня стартовой пятерки.

Вышло так, что выхожу со скамейки. Не считаю, что в этом есть что-то стыдное», – заявил Джонс.

Джонс набирает в среднем 20+3+8 при показателе тру-шутинг 63%, когда выходит в старте в этом сезоне.

Помимо Морэнта встречу у «Гризлис» пропустили Десмонд Бэйн, Джарен Джексон и Джон Кончар.

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