Ченнинг Фрай: «Дуэт Гарлэнд-Митчелл лучше, чем Янг-Мюррэй и Морэнт-Бэйн»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Ченнинг Фрай поставил пару защитников «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла выше и ( ) и и Десмонда Бэйна ( ).

Форвард «Денвера» Майкл Портер во время подкаста «Road Trippin» спросил у ведущих, кого они выберут из трех дуэтов.

«Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл — в любое время дня и ночи. Не в обиду Джа. Не в обиду Десмонду Бэйну. И не в обиду Деджонте и Трэю», – ответил Фрай.

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