Ченнинг Фрай: «Дуэт Гарлэнд-Митчелл лучше, чем Янг-Мюррэй и Морэнт-Бэйн»
Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда» Ченнинг Фрай поставил пару защитников «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла выше Трэя Янга и Деджонте Мюррэя («Атланта») и Джа Морэнта и Десмонда Бэйна («Мемфис»).
Форвард «Денвера» Майкл Портер во время подкаста «Road Trippin» спросил у ведущих, кого они выберут из трех дуэтов.
«Дариус Гарлэнд и Донован Митчелл — в любое время дня и ночи. Не в обиду Джа. Не в обиду Десмонду Бэйну. И не в обиду Деджонте и Трэю», – ответил Фрай.
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