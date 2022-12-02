«Милан» близок к подписанию контракта с Факундо Кампаццо

Бывший игрок НБА Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) близок к тому, чтобы продолжить карьеру в , сообщает BasketNews. Согласно источникам, стороны могут подписать контракт на три года.

Мадридский имеет право повторить любое предложение, которое аргентинский защитник получит в Европе.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Аргентинец присоединился к «Мэверикс» 18 октября и принял участие в восьми матчах нынешнего сезона со средними показателями 1,3 очка и 1,1 передачи за 6,5 минуты на площадке.

Кампаццо провел предыдущие два сезона в составе «Денвера».

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