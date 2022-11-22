Арбитру выбили зуб при стартовом вбрасывании в матче Еврокубка
В матче Еврокубка между итальянской «Венецией» и литовским «Литкабелисом» произошел несчастный случай.
Форвард «Венеции» Митчелл Уотт нечаянно ударил локтем в челюсть арбитра при стартовом вбрасывании. Игра была немедленно остановлена.
В результате удара рефери потерял зуб. Ему потребовалось две минуты, чтобы оправиться от происшествия. После этого матч был возобновлен.
Евролига все же опасается лысых и усатых – забанила судью из-за растительности на лице
Фото: BasketNews
Комментарии