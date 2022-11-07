Дуэйн Бэйкон: «Судьи Евролиги должны принимать более справедливые решения»

Новобранец Дуэйн Бэйкон раскритиковал судейство в матче против (69:71).

В одном из ключевых эпизодов игры, по мнению Бэйкона, защитник гостей нарушил правила, но это осталось без внимания рефери.

«Там был фол, но арбитры его не увидели. Даже по реакции зрителей во время матча было понятно, что это был фол. Судьи должны принимать более справедливые решения», – заявил Бэйкон.

Владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос после игры раскритиковал Евролигу и судей матча в социальных сетях. Клуб направил руководству лиги письмо с резким недовольством.

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