Многолетнему комментатору матчей «Атланты» Бобу Рэтбану стало плохо перед домашним матчем с «Оклахомой».

68-летний Рэтбан потерял сознание в прямом эфире, когда слово взял его партнер по эфиру .

Как сообщает ESPN, Рэтбану сразу же оказали медицинскую помощь, применив лечение от обезвоживания. Мужчина был направлен в ближайшую больницу для дальнейшего обследования, когда уже находился в стабильном состоянии и реагировал на происходящее.

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