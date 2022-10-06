Шак, Картер, Томас, Уилкинс, Хилл и Бош посетили предсезонный матч НБА в Абу-Даби
На предсезонном матче НБА между «Милуоки» и «Атлантой», который проходится в эти минуты в Абу-Даби, присутствуют легенды НБА Шакил О’Нил, Винс Картер, Айзейя Томас, Доминик Уилкинс, Грант Хилл и Крис Бош.
«Бакс» и «Хоукс» проведут в столице ОАЭ две встречи. Вторая состоится в субботу, 8 октября.
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