Шак, Картер, Томас, Уилкинс, Хилл и Бош посетили предсезонный матч НБА в Абу-Даби

На предсезонном матче НБА между и «Атлантой», который проходится в эти минуты в Абу-Даби, присутствуют легенды НБА Шакил О’Нил, , , Доминик Уилкинс, и .

«Бакс» и «Хоукс» проведут в столице ОАЭ две встречи. Вторая состоится в субботу, 8 октября.

Самую успешную медиалигу создали на MTV. Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Марк Уолберг рубились с действующими звездами спорта