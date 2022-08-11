Деджонте Мюррэй снова поиздевался над оппонентом в матче полулюбительской лиги

Новобранец «Атланты» исполнил неуважительный жест во время матча полулюбительской лиги.

Мюррэй после подбора стукнул мячом по лбу упавшего на паркет оппонента, после чего устремился в отрыв.

Деджонте недавно неуважительно повел себя по отношении к опекуну во время матча полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am в Сиэтле. Тогда он стукнул сопернику мячом по затылку, а затем несколько раз по голове.

Также Мюррэй вызывающе себя вел во время товарищеского матча против 1-го номера драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо».

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино