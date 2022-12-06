Энтони Дэвис и Кевин Дюрэнт – лучшие игроки недели

Центровой «Лейкерс» и форвард признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Дэвис провел минувшую неделю с показателями 37,8 очка, 13,0 подбора и 3,25 блок-шота в среднем за матч. Центровой помог своей команде одержать три победы в четырех матчах.

«Нетс» также выиграли три матча из четырех. Дюрэнт набирал в среднем 33,0 очка и 7,0 подбора, реализуя 65,4 процента с игры.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна