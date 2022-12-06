Энтони Дэвис и Кевин Дюрэнт – лучшие игроки недели
Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис и форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Дэвис провел минувшую неделю с показателями 37,8 очка, 13,0 подбора и 3,25 блок-шота в среднем за матч. Центровой помог своей команде одержать три победы в четырех матчах.
«Нетс» также выиграли три матча из четырех. Дюрэнт набирал в среднем 33,0 очка и 7,0 подбора, реализуя 65,4 процента с игры.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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