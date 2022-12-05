Энтони Дэвис – первый игрок «Лейкерс» за последние 10 лет, набиравший 40+ очков в двух матчах подряд

Центровой Энтони Дэвис стал первым игроком «Лейкерс» с марта 2013 года, который набирал 40+ очков в двух матчах подряд. Последним, кому это удалось, был .

Дэвис в воскресенье провел один из лучших матчей в карьере, набрав 55 очков и сделав 17 подборов в игре против «Вашингтона» (130:119). Двумя днями ранее форвард набрал 44 очка и сделал 10 подборов в матче против «Милуоки» (133:129).

В последних двух матчах Дэвис в сумме реализовал 40 бросков с игры. Единственным игроком за последние 20 лет, кому это удавалось, также был Брайант. Кобе сделал это дважды: в марте 2007-го и январе 2006-го.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна