Энтони Дэвис: «Я не удивлен. Именно так я и должен играть»

Центровой «Лейкерс» заявил, что его великолепная игра в последних матчах не стала для него сюрпризом.

«Я не удивлен. Именно так я и должен играть.

Я знаю, на что я способен. Я не восторгаюсь своей игрой, потому что считаю, что именно так и должен играть. Я предъявляю к себе высокие требования, поэтому, когда играю не так, как хочу, я – свой самый большой критик.

Но если я продолжу играть в том же духе, и если наша команда продолжит играть в том же духе, мы можем добиться большого успеха», – сказал Дэвис.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна