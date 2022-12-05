Руди Гобер – об удалении за подножку: «Мне нужно быть умнее»
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался о своем удалении с площадки за подножку в матче против «Оклахомы» (128:135).
«Это было сделано от досады. Это часть игры. Иногда ты чувствуешь, что к тебе проявляют неуважение, но нужно быть умнее.
Я наказал свою команду, наказал себя. Так что, похоже, мне нужно быть умнее», – сказал француз.
Гобер был удален за 9:22 до конца второй четверти после того, как намеренно поставил подножку Кенрику Уильямсу.
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