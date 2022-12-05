Руди Гобер – об удалении за подножку: «Мне нужно быть умнее»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер высказался о своем удалении с площадки за подножку в матче против «Оклахомы» (128:135).

«Это было сделано от досады. Это часть игры. Иногда ты чувствуешь, что к тебе проявляют неуважение, но нужно быть умнее.

Я наказал свою команду, наказал себя. Так что, похоже, мне нужно быть умнее», – сказал француз.

Гобер был удален за 9:22 до конца второй четверти после того, как намеренно поставил подножку .

«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?