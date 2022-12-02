Руди Гобер – о возможном выступлении Эмбиида за сборную Франции: «Это должно исходить от него»

Центровой «Миннесоты» заявил, что не будет лично уговаривать ( ) присоединиться к сборной Франции, но знает, что Эмбиид разговаривал с Эваном Фурнье («Нью-Йорк») о возможном выступлении за команду.

«Если сердце Джоэла с нами, и он хочет сделать это из благих побуждений, это будет прекрасная возможность для нашей команды.

Он должен понимать, что сборная Франции отличается от НБА. У нас есть правила, у нас есть традиции. Иногда мы обедаем и ужинаем вместе — нет такого, что каждый сам по себе.

Это должно исходить от него. Ты либо полностью за, либо нет. Нельзя просто так появиться в сборной», – сказал Гобер.

Ранее сообщалось, что Эмбиид, уроженец Камеруна, получил паспорт гражданина Франции и намерен сыграть за сборную этой страны на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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