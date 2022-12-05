Жак Вон: «Блэйк Гриффин – настоящий профессионал. Такие парни нужны в раздевалке»

Главный тренер Жак Вон высказал свое мнение об опытном форварде , который этим летом перешел из «Нетс» в «Селтикс».

«Настоящий профессионал. Я думаю, что он дополнил их команду.

Когда у вас в команде есть такие парни, которые играли в плей-офф и значимых матчах, в этом что-то есть. Такие парни нужны в раздевалке», – сказал Вон.

В воскресенье во время матча против «Селтикс» «Нетс показали трибьют-видео в честь Гриффина.

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