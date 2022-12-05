Девин Джордж: «Шак никогда не срал мне в кроссовки. Это вранье»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Девин Джордж опроверг слухи о том, что легендарный центровой Шакил О’Нил однажды испражнился в его кроссовку.

«Черт возьми, нет, это ложь, это вранье. И я знаю, что это начал .

Этого никогда не было. Я думаю, что он сделал это с кем-то в «Орландо». Я не помню имени того чувака, но это было в «Орландо». Шак никогда не срал мне в кроссовки», – сказал Джордж.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю рассказал об этом в июне в подкасте Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза «Knuckleheads». По его словам, инцидент произошел в начале 2000-х, когда он, Джордж и О’Нил были партнерами по команде в «Лейкерс».

По словам Лю, Шак так разозлился, что Джордж не принес пончики, что взял его кроссовку, испражнился в нее, а потом положил обратно, как будто ничего не произошло. Затем Джордж якобы засунул ногу в кроссовку.

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