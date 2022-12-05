«Чемпионство». Джимми Батлер ответил, что ждет «Майами»

Лидер Джимми Батлер после победы над (120:116 ОТ) ответил на вопрос репортера о том, что ждет команду в будущем.

«Чемпионство», – сказал игрок.

Батлер в пятницу вернулся в строй после семи пропущенных матчей из-за болей в правом колене. Во встрече с «Бостоном» форвард набрал 25 очков, сделал 15 подборов и 3 передачи, а также забросил ключевой мяч в концовке овертайма.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы