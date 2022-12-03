Джимми Батлер вернулся в строй после 7 пропущенных матчей

Лидер в пятницу вернулся в строй после 7 пропущенных матчей из-за болей в правом колене.

Во встрече с (120:116 ОТ) Батлер за 35 минут набрал 25 очков, 15 подборов и 3 передачи.

В активе 33-летнего баскетболиста ключевое попадание на исходе овертайма.

В нынешнем сезоне Джимми пропустил в сумме 9 игр, у «Хит» результат 4-5 без звездного свингмена.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды