Лидер «Хит» в очередной раз пообещал, что команда станет чемпионом НБА.

«Говорим «Хит», подразумеваем раскаленный добела. Глубокий заход в плей-офф, чемпионский потенциал. Объединяем все вместе и, , мы добудем твой десятый чемпионский титул», – заявил Батлер, когда рассуждал о новой форме команды City Edition.

Батлер ранее по ходу сезона уже озвучивал максимальные цели .

«Мы все еще собираемся выиграть чемпионат, и мне все равно, что никто не верит в нас. А стоило бы. Мы собираемся выиграть чертов чемпионат. Я говорю вам. Мне плевать, что мы начали с 2-5», – сказал Джимми.

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