«Бостон, я уже в пути». Джимми Батлер готов сыграть в сегодняшнем матче
Звездный форвард «Хит» Джимми Батлер опубликовал в соцсетях видеообращение к «Селтикс» в преддверии сегодняшнего матча между командами.
«Бостон, я уже в пути. Я приближаюсь. Не могу дождаться. Я отсутствовал очень долго, и мне не терпится выйти на площадку. Я уже в пути. Вперед, «Хит», – сказал игрок.
Батлер готов вернуться в строй после семи матчей, пропущенных из-за травмы колена.
Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы
Комментарии