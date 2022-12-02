«Бостон, я уже в пути». Джимми Батлер готов сыграть в сегодняшнем матче

Звездный форвард «Хит» Джимми Батлер опубликовал в соцсетях видеообращение к «Селтикс» в преддверии сегодняшнего матча между командами.

, я уже в пути. Я приближаюсь. Не могу дождаться. Я отсутствовал очень долго, и мне не терпится выйти на площадку. Я уже в пути. Вперед, «Хит», – сказал игрок.

Батлер готов вернуться в строй после семи матчей, пропущенных из-за травмы колена.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы