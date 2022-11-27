Богдан Богданович далек от возвращения в строй

Атакующий защитник «Атланты» продолжает восстанавливаться после операции, которую перенес в минувшее межсезонье.

Главный тренер «Хоукс» Нэйт Макмиллан не смог назвать примерную дату возвращения Богдановича на площадку и сказал, что игрок еще не допущен к полноценным тренировкам.

Богданович еще ни разу не сыграл в нынешнем регулярном чемпионате. В июне он перенес операцию на сухожилии надколенника правой ноги.

В прошлом сезоне сербский баскетболист провел 65 матчей, набирая в среднем 15,1 очка, 4 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при реализации 37,1% из-за дуги.

Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться