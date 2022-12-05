Руководитель Евролиги Бодирога и генсек ФИБА Загклис во вторник обсудят конфликт календарей двух организаций

Президент Евролиги Деян Бодирога и генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис во вторник проведут первую совместную встречу.

Главы двух организаций обсудят конфликт календарей, который имеет место после перехода ФИБА на отборочные матчи сборных по ходу клубного сезона.

Встреча пройдет в Женеве. На ней также будет присутствовать исполнительный директор Евролиги Маршалл Гликман.

Бодирога стал руководителем Евролиги в сентябре. Полномочия Загклиса недавно были продлены до 2031 года.

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