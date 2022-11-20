Драган Шакота: «Лидеры Евролиги, ФИБА и НБА впервые захотели найти решение проблем»

Прославленный сербский тренер Драган Шакота рассказал о потенциальном соглашении между Евролигой и ФИБА, в результате которого планируется преодолеть существующие разногласия в европейском баскетболе.

«Если в вашей команде хорошие игроки, вы сильнее страдаете от их неспособности играть. Лидеры Евролиги, ФИБА и провели встречу и впервые захотели найти решение проблем. Лично я считаю, что стороны должны обо всем договориться.

Евролига может функционировать под нынешним названием. Если Лига чемпионов и объединятся, это будет еще одна лига. По итогам сезона команды смогут заработать повышение в классе или вылететь в лигу более низкого уровня. Если баскетбол – это бизнес, необходимо найти решение. Тогда и клубы смогут преодолеть финансовые трудности», – сказал Шакота.

За свою почти 40-летнюю карьеру специалист поработал в клубах Греции, Хорватии, Сербии, Италии, Турции, Испании. В 2018 году он выиграл Лигу чемпионов и Кубок Греции с .

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