Трэй Янг: «Один мудрый человек однажды сказал мне не спорить с дураками»

Разыгрывающий «Атланты» после вчерашнего поражения от (122:128) опубликовал загадочный твит.

«Один мудрый человек однажды сказал мне не спорить с дураками, потому что люди со стороны не знают, кто есть кто», – написал Янг в социальной сети.

В третьей четверти встречи произошла небольшая потасовка с участием Янга и его партнера по команде Деджонте Мюррэя, а также молодых звезд техасцев и .

После матча игроки «Рокетс» посмеялись над Янгом, опубликовав фотографию с его взглядом после финальной сирены.

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