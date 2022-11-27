Трэй Янг: «Один мудрый человек однажды сказал мне не спорить с дураками»
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг после вчерашнего поражения от «Хьюстона» (122:128) опубликовал загадочный твит.
«Один мудрый человек однажды сказал мне не спорить с дураками, потому что люди со стороны не знают, кто есть кто», – написал Янг в социальной сети.
В третьей четверти встречи произошла небольшая потасовка с участием Янга и его партнера по команде Деджонте Мюррэя, а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и Джейлена Грина.
После матча игроки «Рокетс» посмеялись над Янгом, опубликовав фотографию с его взглядом после финальной сирены.
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