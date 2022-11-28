Дрэймонд Грин: «Это уже четвертый сомнительный технический в сезоне. Ерунда какая-то»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал получение технического за празднование в матче с «Тимбервулвс» (137:114).
Грин был наказан под занавес встречи, когда находился на скамейке запасных.
«С ума сойти. В этом сезоне я получил где-то четыре сомнительных технических. Судьи сказали мне, что я вышел слишком далеко, но вроде как я был в углу площадки. Не знаю. Ерунда какая-то.
Это НБА, приятель. Твой товарищ удачно сыграл в эпизоде, я своими действиями никому не помешал. Рядом никого не было. Отстой. И это пойдет в зачет всех моих технических по сезону? Бред же.
Ценю то, что сделал Стеф Карри», – заявил Грин.
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