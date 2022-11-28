Дрэймонд Грин получил технический за празднование, Стеф Карри вскоре был наказан за похожие действия

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин получил технический фол за празднование попадания Джордана Пула в матча с «Тимбервулвс» (137:114).

Грин был наказан под занавес встречи, когда находился на скамейке запасных.

Звездный разыгрывающий «воинов» Стеф Карри вскоре был наказан техническим за похожие действия. Он стал демонстративно праздновать попадание Донте Дивинченцо в знак поддержки Грина.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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