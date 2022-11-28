Форвард «Уорриорз» получил технический фол за празднование попадания Джордана Пула в матча с «Тимбервулвс» (137:114).

Грин был наказан под занавес встречи, когда находился на скамейке запасных.

Звездный разыгрывающий «воинов» вскоре был наказан техническим за похожие действия. Он стал демонстративно праздновать попадание Донте Дивинченцо в знак поддержки Грина.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это