Дрэймонд Грин получил технический за празднование, Стеф Карри вскоре был наказан за похожие действия
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин получил технический фол за празднование попадания Джордана Пула в матча с «Тимбервулвс» (137:114).
Грин был наказан под занавес встречи, когда находился на скамейке запасных.
Звездный разыгрывающий «воинов» Стеф Карри вскоре был наказан техническим за похожие действия. Он стал демонстративно праздновать попадание Донте Дивинченцо в знак поддержки Грина.
Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это
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