«Сакраменто» выдал лучший для себя старт после 22 матчей с 2004 года

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«Кингз» в воскресенье обыграли «Буллс» со счетом 110:101.

У «Сакраменто» 15-7 в турнирной таблице, клуб выдал лучший для себя старт после 22 матчей с 2004 года.

«Кингз» одержали победы в 11 из последних 16 матчей регулярного чемпионата. Команда Майка Брауна идет 5-й на Западе.

«Сакраменто» 16 лет подряд не попадал в плей-офф, что является антирекордом НБА.

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