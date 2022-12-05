Форвард «Кингз» сделал трипл-дабл в матче с «Буллс» (110:101).

На счету литовца 11 очков (2 из 4 с игры, 6 из 6 с линии), 17 подборов и 10 передач за 36 минут.

«Просто фантастический матч от Домаса, фантастический. Он был очень хорош сегодня», – констатировал главный тренер калифорнийцев .

Последний раз игрок оформлял трипл-дабл в сезоне-18/19.

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