Домантас Сабонис оформил первый трипл-дабл «Сакраменто» с сезона-18/19
Форвард «Кингз» Домантас Сабонис сделал трипл-дабл в матче с «Буллс» (110:101).
На счету литовца 11 очков (2 из 4 с игры, 6 из 6 с линии), 17 подборов и 10 передач за 36 минут.
«Просто фантастический матч от Домаса, фантастический. Он был очень хорош сегодня», – констатировал главный тренер калифорнийцев Майк Браун.
Последний раз игрок «Сакраменто» оформлял трипл-дабл в сезоне-18/19.
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