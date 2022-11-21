«Сакраменто» выдал серию из шести побед и идет 5-м на Западе. Команда стартовала с 0-4

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«Кингз» в воскресенье выиграли у «Пистонс» со счетом 137:29.

«Сакраменто» выдал серию из шести побед подряд и с результатом 9-6 идет 5-м в Западной конференции.

Калифорнийская команда стартовала в новом сезоне с четырех поражений. В последних десяти встречах одержаны восемь побед.

«Кингз» не играли в плей-офф 16 лет подряд, что является антирекордом НБА.

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