«Сакраменто» выдал серию из шести побед и идет 5-м на Западе. Команда стартовала с 0-4
«Кингз» в воскресенье выиграли у «Пистонс» со счетом 137:29.
«Сакраменто» выдал серию из шести побед подряд и с результатом 9-6 идет 5-м в Западной конференции.
Калифорнийская команда стартовала в новом сезоне с четырех поражений. В последних десяти встречах одержаны восемь побед.
«Кингз» не играли в плей-офф 16 лет подряд, что является антирекордом НБА.
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