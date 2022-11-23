«Кингз» во вторник выиграли у «Гризлис» со счетом 113:109, продолжив победную серию до отметки «7».

впервые с 2005 года одержал семь побед подряд.

Команда Майка Брауна, которая стартовала в сезоне с 0-4, идет 3-й на Западе с результатом 10-6.

У «Кингз» действующая серия из 16 лет подряд без попаданий в плей-офф, что является антирекордом НБА.

Хосе подкрался незаметно. В НБА появился парень с доселе невиданным стилем защиты