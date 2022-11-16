Кайл Кузма: «Когда играешь за «Лейкерс», с тобой всегда будут происходить скандалы»

Форвард заявил, что нужно быть готовым к дополнительному давлению и ожиданиям, когда выступаешь за такой клуб, как , с одним из величайших игроков в истории лиги.

«Я смотрю много баскетбола. В прошлом сезоне, когда меня впервые обменяли, наверное, посмотрел все матчи «Лейкерс». В этом сезоне посмотрел не так уж много.

Конечно, ситуация в клубе сильно изменилась. Там много всего происходит. Когда играешь за «Лейкерс», с тобой всегда будут происходить скандалы. А если играешь вместе с одним из величайших игроков в истории , то скандалов будет еще больше», – сказал Кузма.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога