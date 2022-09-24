Трэй Янг одобрил идею Макмиллана, что при Мюррэе будет чаще играть без мяча

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Главный тренер «Атланты» Нэйт Макмиллан рассказал о том, что после приобретения клубом разыгрывающего Деджонте Мюррэя постоянно находился в контакте с лидером команды Трэем Янгом.

Макмиллан уведомил Янга о том, что с учетом присутствия в команде Мюррэя он будет «больше, чем когда-либо в карьере» играть без мяча.

По словам Макмиллана, Янг с энтузиазмом воспринял идею тренера.

Предполагается, что роль Янга станет больше похожа на ту, которую исполняет в «Голден Стэйт» Стефен Карри.

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