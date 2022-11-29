Болельщик «Лейкерс» Джейми Мюррэй получил 75 тысяч долларов благодаря попаданию с середины площадки.

Эпизод произошел в паузе между третьей и четвертой четвертями матча «Лейкерс» – «Пэйсерс» (115:116) в Лос-Анджелесе.

Мюррэй отпраздновал попадание с и другими игроками «озерников».

Исход встречи решил трехочковый новичка «Индианы» Эндрю Нембарда под сирену.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!