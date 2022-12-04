Сергей Абаев: «Лейкерс» не так безнадежны, как все думают»

Ведущий «Взял Мяч» Сергей Абаев поделился мнением о перспективах «Лейкерс» в нынешнем сезоне.

«Естественно, «Лейкерс» не так безнадежны, как все думают. и вернулись на уровень лучшего дуэта . Джеймс нашел бросок, а Дэвис снова выглядит одним из сильнейших бигменов в истории.

Лонни Уокер и – плюсовые ролевики на большие минуты. И команда стала намного меньше зависеть от , это хорошо. Теперь для ротации нужны еще 1-2 игрока. «Лейкерс» нужен всего один обмен, чтобы претендовать на хорошее выступление в плей-офф», – рассказал Абаев в телеграм-канале «Взял Мяч».

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна