Защитник «Лейкерс» Остин Ривз оптимистично оценивает перспективы команды.

«Скоро вернется Леброн, он будет делать то, что делает. У «Лейкерс» все будет хорошо.

Леброн напрочь лишен эгоизма, он нацелен на заигрывание партнеров и всегда отдаст мяч в самый подходящий момент. Он поможет Дэвису делать свою работу. Важно заигрывать Эй Ди.

Леброн возвращается, это очень хорошо для нас», – заявил Ривз.

Джеймс пропустил четыре последних матча из-за повреждения бедра. У «озерников» серия из трех побед.

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