«Лейкерс» в минувшую субботу провели собрание с участием игроков и тренеров.

Собрание состоялось перед игрой с «Нетс», к которой звездная команда подошла с результатом 2-10.

По словам главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, встреча прошла в открытой форме, выступали многие игроки, включая , , и , он сам, а также ассистенты Фил Хэнди и Крис Джент.

Дэвис привел некоторые подробности мероприятия.

«Мы разговаривали о том, что должна делать команда, которая стартовала с 2-10. О том, что каждый из игроков может делать лучше, что мы можем делать лучше как команда. Тренерский штаб. Медицинский персонал. Все. Мы просто хотели прояснить все это перед игрой с . И это сработало», – рассказал форвард Энтони Дэвис.

Во встрече с «Нетс» калифорнийский клуб прервал серию из пяти поражений.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!