Леброн Джеймс: «Мы с Дэвисом и Уэстбруком провели лучший совместный матч за все время»

Форвард «Лейкерс» остался доволен выступлением ключевых игроков команды в матче против (133:129).

Джеймс завершил встречу с показателями 28 очков, 11 передач и 8 подборов. набрал 44 очка, 10 подборов и 3 блок-шота. Расселл Уэстбрук вышел со скамейки и добавил 15 очков, 11 передач и 7 подборов.

«В прошлом сезоне мы провели вместе 21 матч. Этого абсолютно недостаточно, чтобы сказать, подходим мы друг другу или нет. Каждый из нам проделал большую работу, чтобы команда добилась прогресса.

Я считаю, что сегодня мы провели лучшим совместный матч за все время. Мы отлично действовали на обеих сторонах площадки, играли в хорошем темпе и с хорошим качеством на протяжении всей встречи», – заявил Джеймс.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна