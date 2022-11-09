«Лейкерс» могут совершить обмен без участия Уэстбрука (Hoops Wire)

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» изучают возможность обмена без участие разыгрывающего Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.

По иинформации Амико, другие команды могут заинтересоваться только Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом.

На старте нынешнего сезона Уэстбрук набирает 16,3 очка, 6 передач, 5,8 подбора и 1,3 перехвата, выходя со скамейки.

«Лейкерс» имеют показатели 2-8 и занимают 14-е место в Западной конференции.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные