«Лейкерс» могут совершить обмен без участия Уэстбрука (Hoops Wire)

«Лейкерс» изучают возможность обмена без участие разыгрывающего , пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.

По иинформации Амико, другие команды могут заинтересоваться только и .

На старте нынешнего сезона Уэстбрук набирает 16,3 очка, 6 передач, 5,8 подбора и 1,3 перехвата, выходя со скамейки.

«Лейкерс» имеют показатели 2-8 и занимают 14-е место в Западной конференции.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища