«Лейкерс» могут совершить обмен без участия Уэстбрука (Hoops Wire)
«Лейкерс» изучают возможность обмена без участие разыгрывающего Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель Hoops Wire Сэм Амико.
По иинформации Амико, другие команды могут заинтересоваться только Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом.
На старте нынешнего сезона Уэстбрук набирает 16,3 очка, 6 передач, 5,8 подбора и 1,3 перехвата, выходя со скамейки.
«Лейкерс» имеют показатели 2-8 и занимают 14-е место в Западной конференции.
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