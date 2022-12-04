Велимир Перасович: «УНИКС имел шанс на победу, но ЦСКА сыграл лучше в заключительной четверти и овертайме»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что его команда была близка к победе в матче Единой лиги ВТБ против ЦСКА (93:95, ОТ).

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. Это был сложный матч. У нас был шанс на победу, но соперники сыграли лучше в заключительной четверти и овертайме, заслуженно победив», – сказал Перасович.

УНИКС потерпел второе поражение в нынешнем сезоне (12-2). 10 ноября казанцы также уступили ЦСКА на выезде. Армейцы установили новый клубный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона (14-0).

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