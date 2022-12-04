ЦСКА начал сезон с 14-0 – новый клубный рекорд

Теги ЦСКА УНИКС Химки Единая лига ВТБ Баскетбол

ЦСКА обновил клубный рекорд по количеству побед подряд на старте сезона Единой лиги ВТБ.

Победа над УНИКСом (95:93, ОТ) стала для армейцев 14-й в нынешнем регулярном чемпионате без единого поражения. Предыдущий рекорд московская команда установила в сезоне-2018/19, когда стартовала с результатом 13-0.

Общий рекорд Единой лиги ВТБ принадлежит «Химкам», которые показали 18-0 в начале сезона-2013/14.

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